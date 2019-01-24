Лукашенко: «Мы готовы к сотрудничеству с братской Россией настолько, насколько руководство России к этому готово»

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В четверг президент Беларуси встретился с губернатором Новосибирской области России Андреем Травниковым. Беларусь готова «плотно подключиться» к программе развития сельского хозяйства в этом регионе РФ, заявил Александр Лукашенко. В том числе - построить по белорусским проектам агрогородки и объекты социальной инфраструктуры.

Кроме того, президент Беларуси предложил главе Новосибирской области многие другие совместные проекты и отметил, что «Беларусь как была вашим родным домом, так и останется»:

- Мы полны решимости с нашими старшими братьями сотрудничать. Но я всегда только предупреждаю: по-человечески. И всегда вы найдете отзыв в нашей душе, - цитирует белорусского президента пресс-служба. - Если вам надо где-то площадка для работы на западе с вашими товарами, считайте, что это ваша земля: приезжайте и стройте, развивайте свой интерес.

Лукашенко считает, что «мы обречены быть вместе»:

- Это будет долгий путь, если мы порвем наши отношения. Мы все равно будем вместе. Так же и Украина. Мы славяне, и мы должны жить вместе. И будем жить. Мы никому нигде не нужны. Об этом говорит вся наша история.

В то же время, говоря об экономических отношениях, президент Беларуси отметил, что, «если посчитать, вы увидите, кто кого поддерживает», и напомнил, что еще со времен СССР Беларусь выполняла роль финишного производства:

- Поддерживая, если такое есть, Беларусь, Россия поддерживает прежде всего себя, - продолжил Лукашенко. - Партнеры так партнеры. Нисколько не возражаю. Мы готовы к сотрудничеству с нашей братской Россией настолько, насколько сегодня руководство России к этому готово. Только мы против всяких фейков, вбросов, раскручивания разных тем в СМИ. А в последнее время мне пришлось реагировать на то, что якобы белорусы бьют в Минске русских.