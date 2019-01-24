В Бресте из кожвена эвакуировали сто человек

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Около девяти часов утра 24 января задымление было обнаружено на первом этаже здания кожно-венерологического диспансера в Бресте. Работники медучреждения сообщили в МЧС и начали эвакуацию персонала и посетителей.

Оказалось, что-то тлело в воздуховоде вентиляции. Это зафиксировала пожарная автоматика. Еще до прибытия спасателей добровольная пожарная дружина диспансера ликвидировала возгорание. Сто человек были эвакуированы из поликлиники. Всего в это время в диспансере было 259 человек, включая посетителей и персонал. Но из главного корпуса эвакуировать никого не понадобилось – там дыма не было.

Специалисты устанавливают причину инцидента, сообщает пресс-служба МЧС.