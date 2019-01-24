Первое интервью Насти Рыбки: «Это был просто звездец»

Она рассказала, что на свободе ощущает себя дикой

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Анастасия Вашукевич дала первое после освобождения из тюрьмы интервью и призналась, что на свободе чувствует себя «очень непросто» и ощущает себя дикой:

- Хожу по улицам, смотрю на людей - и меня не покидает ощущение какой-то нереальности происходящего. Сначала я не верила, что меня посадили - сейчас мне не верится, что я на свободе.

Про условия содержания в таиландской тюрьме уроженка Беларуси говорит просто: «это был звездец»:

- Хуже этого нет ничего - это чистилище, - цитирует Рыбку mogilev.online. - Там тебя закрывают - и ты никто, ты - дерьмо. Спали на полу, еду давали такую - наверное, свиней лучше кормят.

По словам Анастасии Вашукевич, в тюрьме Таиланда она буквально выживала, и «если делать иллюстрации ада, то их можно рисовать с таиландской тюрьмы». После этого российское СИЗО показалось ей пятизвездочным отелем.

Рыбка добавила, что белорусские дипломаты не навещали ее в Таиланде, и «если бы не российский консул, мы бы там сдохли», утверждает она.

Напомним, Александр Лукашенко поручал "немедленно заняться освобождением гражданки Беларуси" >