2019-01-24T15:23:17+03:00
Общество
КП Беларусь

152 человека хотели секса, мошенник из Гродно взял с них предоплату и обманул

Мужчина рассчитывал, что обманутые постыдятся обращаться в милицию
Наталья ПАРТОЛИНА
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В Гродно будут судить парня, который обманул более 150 искателей интима.В Гродно будут судить парня, который обманул более 150 искателей интима.Фото: Оксана БРОВАЧ
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22-летний житель Гродно обманул как минимум 152 человека, которые хотели воспользоваться услугами девушек легкого поведения.

Молодой человек организовал в социальных сетях несколько сообществ, в которых предлагал услуги так называемого «эскорта» и «организации досуга». Желающие получить интим-услуги должны были перевести предоплату на счет «виртуального сутенера». Все они оказались обманутыми – молодой человек не собирался выполнять обязательства. Он рассчитывал на то, что обманутые мужчины постыдятся обращаться в правоохранительные органы. Таким образом с жителей разных городов страны в качестве предоплаты за интим-услуги он в общей сложности собрал более 10 тысяч рублей.

Как сообщает прокуратура Гродненской области, молодого человека обвиняют в мошенничестве и хранении с целью распространения и распространении порнографических материалов с использованием компьютерной сети. Дело передано в суд.

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