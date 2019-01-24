В убийстве новополочанки, которую искали неделю, признался ее сын

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52-летнюю жительницу Новополоцка, которую неделю искали правоохранительные органы и волонтеры, нашли мертвой. О том, где находится тело новополочанки, милиция узнала от ее сына. Мужчина задержан по подозрению в убийстве матери.

Напомним, Ольга Кураш пропала 17 января. Правоохранительные органы опросили родственников и знакомых, всех, кто мог что-либо знать о судьбе женщины. По месту жительства провели поквартирный обход, отсмотрели записи камер видеонаблюдения. Под подозрение попал 31-летний сын пропавшей. Мужчина признался в убийстве матери и рассказал, что спрятал ее тело в Ушачском районе. В месте, которое указал мужчина, действительно нашли тело его матери.

-На месте обнаружения тела работает следственно-оперативная группа, возбуждено уголовное дело. Обстоятельства и мотивы совершения преступления устанавливаются, - рассказала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.