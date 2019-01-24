Лукашенко о ввозных таможенных пошлинах между странами ЕАЭС: «Не ошиблись ли мы где-то?»

В бюджет поступило на треть больше платежей, контролируемых ГТК, по сравнению с предыдущим годом Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Президента Беларуси интересует, «чувствительно ли то, что мы поделились с Арменией и Кыргызстаном»

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На встрече с главой Государственного таможенного комитета Юрием Сенько в четверг президент Беларуси рассказал, что в бюджет поступило на треть больше платежей, контролируемых ГТК, по сравнению с предыдущим годом.

В то же время Александр Лукашенко поинтересовался, как белорусское законодательство приводится в соответствие с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза и как распределяются ввозные таможенные пошлины между странами ЕАЭС.

- И самое главное, не ошиблись ли мы где-то? Если в общем оценивать, то этот прирост говорит о том, что мы ошибок не допустили, - цитирует президента его пресс-служба. - Чувствительно ли то, что мы поделились с Арменией и Кыргызстаном при их вступлении в ЕАЭС своими ввозными таможенными пошлинами?

По словам Лукашенко, в этот вопрос необходимо внести ясность, ведь скоро он будет обсуждаться на уровне глав государств:

- Сможем ли мы в дальнейшем оказывать такую поддержку Кыргызстану и Армении? Надо говорить откровенно: они позже вступали в наш союз, у них проблем было больше, да и проблем в экономике хватало.

Сенько доложил президенту, что в минувший, 2018 год было собрано платежей почти на 9,5 млрд рублей - это как платежи НДС, так и акцизы, вывозные и ввозные пошлины.