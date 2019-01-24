2019-01-24T17:14:26+03:00
Экономика
КП Беларусь

Планка взята! В декабре средняя зарплата оказалась больше и 1000 рублей, и 500 долларов

Но эксперты считают, что в январе возможен откат на прежний уровень
Яна ПТИЧКИНА
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В декабре средняя зарплата оказалась больше и 1000 рублей, и 500 долларовВ декабре средняя зарплата оказалась больше и 1000 рублей, и 500 долларовФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Долгое время правительство стремилось к средней зарплате в 1000 рублей. Часто мы были к этому близки, но добраться до заветной тысячи все равно не удавалось. И вот стремления наконец-то увенчались успехом: официальная средняя зарплата в декабре прошлого года - 1115 руб. 30 коп. В ноябре она была на 121 рубль меньше - а именно, 994 руб.

Примечательно, что белорусские зарплаты взяли сразу две планки. Во-первых, оказались больше 1000 рублей. А во-вторых, оказались больше и 500 долларов (такую зарплатную цель чиновники ставили раньше). Если пересчитать эту сумму по курсу на конец декабря, получится 516 долларов.

Эксперты еще раньше предполагали, что декабрьские зарплаты могут оказаться больше 1000 рублей за счет праздничных бонусов и тринадцатых зарплат. А в январе возможен откат к прежнему уровню. Случится ли это - узнаем через месяц.

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