Собака без поводка и намордника искусала 14-летнюю школьницу в Кобрине

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Собака, которая была без поводка и намордника, набросилась на 14-летнюю школьницу в Кобрине. Девочка находилась в районе остановки по ул. Первомайской, в это время житель райцентра выгуливал своего пса. Животное искусало проходящего мимо ребенка - у девочки остались раны на ноге, порвана куртка.

- Утром дочь вышла после факультатива на остановку. Вдруг увидела, как к ней несется собака - не успела опомниться, как пес набросился на нее. За сапоги, куртку хватал зубами, дочь пыталась увернуться, но собака вцепилась в колено. В итоге ребенок все-таки отбилась сумкой. Дочь говорит, что собака была черно-коричневого цвета, похожа на добермана, - цитирует родителей школьницы kobrincity.by.

Родители отвезли дочь в больницу, где ребенку оказали помощь - пришлось накладывать швы, а сейчас девочка проходит лечение. Милиция проводит проверку, в отношении хозяина собаки ведется административный процесс.

Напомним, недавно в Гродно собака бойцовской породы покусала первоклассника >