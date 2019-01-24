2019-01-24T17:56:49+03:00
Экономика
КП Беларусь

Банк Москва-Минск сменит название на Банк Дабрабыт

И заодно начнет использовать больше белорусского
Яна ПТИЧКИНА
Поделиться:
Банк Москва-Минск сменил название на Банк Дабрабыт. ФОТО: скриншот mmbank.byБанк Москва-Минск сменил название на Банк Дабрабыт. ФОТО: скриншот mmbank.by
Изменить размер текста:

Решение о переименовании акционеры банка приняли еще в конце декабря, а Нацбанк утвердил его своим постановлением от 24 января. Называться по-новому банк начнет с 28 января.

- Мы решили изменить название на новое, потому что старое перестало быть актуальным. Сегодня Банк Дабрабыт - это государственный белорусский банк, и слова «Москва-Минск» в его наименовании не соответствуют статусу, - сказано в комментарии на сайте банка.

Новоиспеченный Банк Дабрабыт станет единственным белорусским банком, в названии которого есть слово на белорусском. А в логотипе появился традиционный орнамент, символизирующий богатство. Но и это не все.

- В мобильном банкинге и интернет-банкинге для физических лиц, а также на сайте банка мы уже в ближайшее время создадим полноценные версии на белорусском языке. Если мы будем видеть растущую потребность клиентов в общении с нашими сотрудниками на белорусском языке, банк обеспечит такую возможность, - комментируют в банке.

Для клиентов бывшего Банка Москва-Минск ничего не изменится. Банковские карточки перевыпускать не нужно, перезаключать кредитный или депозитный договор - тоже. Реквизиты банка не изменятся, так что и денежные переводы можно будет получать без проблем.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Милиция пресекла нелегальный канал поставки санкционных овощей и фруктов в Россию
Украинскому UA TV и двум казахстанским каналам разрешили вещание в Беларуси
МИД Беларуси: «Мы с сопереживанием отслеживаем ситуацию в Венесуэле»
Собака без поводка и намордника искусала 14-летнюю школьницу в Кобрине
Планка взята! В декабре средняя зарплата оказалась больше и 1000 рублей, и 500 долларов
Лукашенко о ввозных таможенных пошлинах между странами ЕАЭС: «Не ошиблись ли мы где-то?»
В убийстве новополочанки, которую искали неделю, признался ее сын
152 человека хотели секса, мошенник из Гродно взял с них предоплату и обманул
Первое интервью Насти Рыбки: «Это был просто звездец»
В Бресте из кожвена эвакуировали сто человек
Лукашенко: «Мы готовы к сотрудничеству с братской Россией настолько, насколько руководство России к этому готово»