Банк Москва-Минск сменит название на Банк Дабрабыт

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Решение о переименовании акционеры банка приняли еще в конце декабря, а Нацбанк утвердил его своим постановлением от 24 января. Называться по-новому банк начнет с 28 января.

- Мы решили изменить название на новое, потому что старое перестало быть актуальным. Сегодня Банк Дабрабыт - это государственный белорусский банк, и слова «Москва-Минск» в его наименовании не соответствуют статусу, - сказано в комментарии на сайте банка.

Новоиспеченный Банк Дабрабыт станет единственным белорусским банком, в названии которого есть слово на белорусском. А в логотипе появился традиционный орнамент, символизирующий богатство. Но и это не все.

- В мобильном банкинге и интернет-банкинге для физических лиц, а также на сайте банка мы уже в ближайшее время создадим полноценные версии на белорусском языке. Если мы будем видеть растущую потребность клиентов в общении с нашими сотрудниками на белорусском языке, банк обеспечит такую возможность, - комментируют в банке.

Для клиентов бывшего Банка Москва-Минск ничего не изменится. Банковские карточки перевыпускать не нужно, перезаключать кредитный или депозитный договор - тоже. Реквизиты банка не изменятся, так что и денежные переводы можно будет получать без проблем.