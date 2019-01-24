МИД Беларуси: «Мы с сопереживанием отслеживаем ситуацию в Венесуэле»

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Последние события в Венесуэле, где проходят многотысячные акции протеста против президента Мадуро и правительства, а глава оппозиции провозгласил себя временным лидером страны, прокомментировали в Министерстве иностранных дел Беларуси. По словам начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Анатолия Глаза, позиция официального Минска остается прежней:

- Мы с сопереживанием отслеживаем ситуацию в Венесуэле. Считаем, что все проблемные вопросы должны решаться самим венесуэльским обществом и исключительно путем мирного диалога в рамках правового поля и Конституции, - цитирует пресс-секретаря МИД сайт ведомства. - Венесуэльский народ может самостоятельно справиться с возникающими трудностями без вмешательства извне.

В министерстве добавили, что инцидентов с гражданами Беларуси в ходе столкновений в Венесуэле пока не зарегистрировано. Многие белорусы находятся в этой стране Центральной Америки для выполнения социального заказа правительства государства.