Украинскому UA TV и двум казахстанским каналам разрешили вещание в Беларуси

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Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич 24 января подписал приказ о выдаче разрешений на распространение в стране телепрограмм украинского UA TV и казахстанских KazakhTV и «Хабар 24», сообщает belta.by. О начале вещания на территории Беларуси украинского телеканала давно шли разговоры, начиная с 2014 года, когда об этом была достигнута договоренность между президентами Петром Порошенко и Александром Лукашенко.

Недавно на эту темы высказывался посол Украины в Беларуси Игорь Кизим. Дипломат рассказывал, что все необходимые моменты и процедуры выполнены, контракт давно готов к подписанию, но разрешения от Мининформа Беларуси до сих пор не было.

- Там новостная лента небольшая, больше культуры. Белорусский зритель пока не готов к такой информационной бомбе, что у нас показывается, - отмечал Игорь Кизим.

Канал UA TV производится государственным предприятием «Мультимедийная платформа иновещания Украины». Телеканал был запущен в 2015 году, трансляция ведется на пяти языках, в том числе русском. Передачи канала транслируются в 20 странах, в том числе Великобритании, Грузии, Израиле, Италии, Канаде, Литве, Молдове, Германии, Польше, США.