2019-01-24T18:22:45+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Милиция пресекла нелегальный канал поставки санкционных овощей и фруктов в Россию

Организованная группа состояла из белорусов и россиян
Надежда СЕРГЕЕВА
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Милиция пресекла нелегальный канал поставки санкционных овощей в Россию. Фото с сайта МВДМилиция пресекла нелегальный канал поставки санкционных овощей в Россию. Фото с сайта МВД
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В ее состав входило больше десяти жителей Минска, Орши и российских граждан. С декабря 2016 года по апрель 2018 года они занимались нелегальными поставками в Россию плодоовощной продукции из Турции и стран Евросоюза.

Сотрудники ГУБОПиК МВД Беларуси выяснили, что санкционный груз прибывал в республику и проходил официальное таможенное оформление на реквизиты подконтрольных фигурантам местных лжепредпринимательских структур. По бумаге овощи и фрукты якобы реализовывались в Беларуси. В действительности же продукция по поддельным документам вывозилась для продажи в Россию, сообщили в МВД.

В качестве отстойника большегрузных автомобилей с нелегальным товаром использовалась площадка возле казино, расположенного в Дубровенском районе на белорусско-российской границе. Владельцами этого игорного заведения являются члены указанного криминального синдиката.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 233 УК Беларуси за незаконную предпринимательскую деятельность в составе организованной группы. Общая сумма арестованной недвижимости, дорогостоящего автотранспорта, а также изъятых денежных средств и драгоценных металлов, превысила 2 млн рублей. Кроме того, арестованы банковские счета субъектов хозяйствования, подконтрольных фигурантам. В отношении троих участников организованной группы применена мера пресечения в виде заключения под стражей.

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