2019-01-24T19:19:17+03:00
Политика
КП Беларусь

Беларусь и Новосибирская область обсудили новые перспективы

Стороны подписали несколько соглашений и договоров о развитии сотрудничества в сферах промышленности, транспорта, науки и образования
Надежда СЕРГЕЕВА
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Беларусь и Новосибирская область обсудили приоритеты сотрудничества. Фото с сайта president.gov.byБеларусь и Новосибирская область обсудили приоритеты сотрудничества. Фото с сайта president.gov.by
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В Минске состоялось IV заседание Совета делового сотрудничества Беларуси и Новосибирской области.

– Мы здесь почувствовали не только родную погоду, но и радушный прием, желание продолжать работу. Вы абсолютно правильно сказали, что мы не считаем, кто друг другу помогает. К сожалению, современный мир такой, что есть спрос на фейки. Но самое главное, что сибиряки и белорусы не генерируют темы и не удовлетворяют этот негативный спрос. Мы просто вместе работаем, – заявил губернатор российского региона Андрей Травников.

По данным статистики, в январе-ноябре 2018 года товарооборот Беларуси с Новосибирской областью составил $264,3 млн и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 51%. Экспорт - $123,3 млн, импорт - $141 млн.

Основу экспорта составили поставки тракторов и седельных тягачей, грузовых автомобилей, сахара, металлоконструкций из черных металлов, прутков и профилей алюминиевых, электрических трансформаторов, овощей, чулочно-носочных изделий. Из Новосибирской области в Беларусь поставлялись нефтепродукты, оборудование для строительства БелАЭС, двигатели и генераторы электрические, путевое и сигнальное оборудование, лампы и трубки электронные, семена рапса, пишет belta.by.

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