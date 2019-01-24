На проспекте Независимости произошло ДТП с участием двух авто

На проспекте Независимости произошло ДТП с участием двух автомобилей. Фото: facebook.com/marina.koktysh

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Авария случилась 24 января около шести часов вечера рядом с площадью Якуба Коласа. В результате аварии одну из машин отбросило в столб.

Как рассказали "Комсомолке" очевидцы, человека из машины, которая въехала в столб, достали из салона и на носилках занесли в машину скорой.

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГАИ.