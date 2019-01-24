В Беларуси электронные сигареты приравняли к обычным

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Декретом предусмотрено законодательное урегулирование производства, оборота и использования электронных систем курения, а также устройств, используемых для нагревания табака без его горения или тления – систем для потребления табака. Устанавливается, что на такие системы будут распространяться отдельные правовые нормы, действующие в отношении производства, оборота и потребления табачных изделий.

Право на осуществление деятельности, связанной с производством и оборотом систем для потребления табака, электронных систем курения и жидкостей для них, предоставляется только субъектам хозяйствования Беларуси. Вводится запрет открытой выкладки жидкостей для электронных систем курения в витринах и ином торговом оборудовании. Предусматриваются ограничения по местам продажи, использования электронных систем курения. Вводятся запреты на рекламу, продажу несовершеннолетним жидкостей для электронных систем курения.

Документом вводится запрет на курение во вспомогательных помещениях жилых домов, лифтах, автомобилях, перевозящих детей до 14 лет, на детских площадках, рабочих местах в помещениях, территориях и помещениях спортивно-оздоровительных лагерей, учреждений образования, в подземных переходах, на остановочных пунктах и посадочных площадках, сообщили в пресс-службе президента.