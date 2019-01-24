В 2018 году из оборота изъяли больше 1,5 тысячи фальшивых купюр

В прошлом году из оборота изъяли больше 1,5 тысячи фальшивых купюр Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

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Минчанин, который сбывал на рынках столицы поддельные 50-рублевые купюры, приговорен в четырем с половиной годам лишения свободы. Умея работать с полиграфическим оборудованием, мужчина сам «рисовал» и печатал банкноты, которыми потом расплачивался за фрукты.

Еще один белорус задолжал крупную сумму денег знакомому россиянину. Тот предложил отработать долг своеобразным способом: «сбрасывать» фальшивые доллары и рубли в придорожных кафе и рынках недалеко от границы со страной-соседкой. Участники криминального дуэта получили по пять лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Всего же в минувшем году на территории республики из оборота было изъято свыше 1,5 тысячи поддельных денежных купюр: в основном это доллары США и российские рубли, рассказали в МВД. Такие деньги поступают в Беларусь, как правило, из России, реже – Польши, Литвы или Украины, где изготавливаются на высококачественном полиграфическом оборудовании.

Подделок белорусских рублей в минувшем году было изъято 39 купюр. При этом отечественные фальсификаты характеризуются низким качеством, так как изготавливаются, как правило, на обычной писчей бумаге белого цвета формата А4 с использованием копировально-множительной техники. Раскрываемость таких фактов составляет более 90 процентов.