2019-01-24T23:14:18+03:00
Спорт
КП Беларусь

КХЛ. «Динамо» сравняло счет за секунду до сирены, но проиграло по буллитам Риге

Матч минского и рижского «Динамо» получился богатым на события
Владимир КРИУЛИН
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Алексей Терещенко забросил за секунду до сирены.Алексей Терещенко забросил за секунду до сирены.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Минское «Динамо» провело очередной матч регулярного чемпионата КХЛ. В Риге «зубры» играли с местным «Динамо». Подопечные Андрея Сидоренко повели в счете благодаря голевому броску Дэвида Бута. Но во втором и третьем периодах хозяева забросили по шайбе и вышли вперед. И что произошло в концовке?! За секунду до сирены в третьем периоде Алексей Терещенко сравнял счет. Дело дошло до овертайма, где точнее были рижане. Хотя после первой серии «зубры» вели 1:0…

ДИНАМО Рига — ДИНАМО Минск — 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, )

ШАЙБЫ: 0:1 — Бут (1:14, Уиркош, Хауден). 1:1 — Макмиллан (28:43, — Алишаускас, Дзиеркалс). 2:1 — Дарзиньш (49:44, Майоне, Редлихс). 2:2 — Терещенко (59:59, Пулккинен, С.Костицын). 3:2 – Майоне (решающий буллит).

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