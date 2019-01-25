Погода на сегодня: до -13, снег и слабая метель

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 25 января, по западной половине страны выпадет снег, ожидается и слабая метель. На дорогах местами гололедица. Столбик термометра покажет от -5 до -11°C, по востоку до -13. В Минске вечером пройдет небольшой снег. На дорогах местами гололедица, сообщает pogoda.by. Температура воздуха утром и вечером до -9, а днем до - 8.