2019-01-25T09:01:36+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода на сегодня: до -13, снег и слабая метель

На дорогах местами гололедица
Евгения ПОПКО
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25 января на западной половине страны синоптики обещают слабую метель25 января на западной половине страны синоптики обещают слабую метельФото: Виктор ДРАЧЕВ
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Сегодня, 25 января, по западной половине страны выпадет снег, ожидается и слабая метель. На дорогах местами гололедица. Столбик термометра покажет от -5 до -11°C, по востоку до -13. В Минске вечером пройдет небольшой снег. На дорогах местами гололедица, сообщает pogoda.by. Температура воздуха утром и вечером до -9, а днем до - 8.

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