2019-01-25T11:04:36+03:00
Общество
КП Беларусь

Бывший работник предприятия похитил тракторные колеса

Их хотели сбыть в Россию
Евгения ПОПКО
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В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК РБ «Кража»В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК РБ «Кража»Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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В Минске задержаны двое мужчин, которые совершили кражу тракторных колес на одном из столичных предприятий, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

41-летний судимый минчанин, бывший работник предприятия, и грузчик, ночью проникнув в один из корпусов, выкатили колеса и спрятали их вблизи одного из жилых домов.

Спустя сутки один из мужчин вернулся к похищенным колесам, чтобы вывезти их в гараж к знакомому. Погрузив колеса в машину, мужчина с приятелями направились в гараж. Но во время выгрузки колес их задержали стражи порядка. К слову, колеса хотели сбыть в Россию.

Сейчас в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РБ «Кража». Максимальное наказание, которое им грозит, - лишение свободы до 4 лет.

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