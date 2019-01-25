Кража 360 банок кофе из перевернувшейся фуры: воришек задержала милиция

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ЧП произошло в Докшицком районе. Российский дальнобойщик не справился с управлением на дороге, в результате чего фура упала на бок, а из прицепа выпали упаковки с товаром.

Мимо проезжали двое жителей Бегомля, которые по возвращению домой придумали хитрый план по краже выпавшего из фуры товара. И пока водитель в кабине ждал помощи, мужчины подкрались к коробкам и обнаружили там банки с кофе. Ароматный напиток они перенесли в свой авто. Всего воришки украли 360 банок на сумму 1235 рублей. Но выпить кофе мужчины не успели. Вскоре их задержали сотрудники милиции. В отношении обоих возбуждено уголовное дело статье «Кража».