КП Беларусь
Кража 360 банок кофе из перевернувшейся фуры: воришек задержала милиция
Жители Бегомля не устояли перед ароматным напитком
Банки с кофе, выпавшие из фуры, привлекли внимание мужчин. Фото: uvd.vitebsk.gov.by
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ЧП произошло в Докшицком районе. Российский дальнобойщик не справился с управлением на дороге, в результате чего фура упала на бок, а из прицепа выпали упаковки с товаром.
Мимо проезжали двое жителей Бегомля, которые по возвращению домой придумали хитрый план по краже выпавшего из фуры товара. И пока водитель в кабине ждал помощи, мужчины подкрались к коробкам и обнаружили там банки с кофе. Ароматный напиток они перенесли в свой авто. Всего воришки украли 360 банок на сумму 1235 рублей. Но выпить кофе мужчины не успели. Вскоре их задержали сотрудники милиции. В отношении обоих возбуждено уголовное дело статье «Кража».