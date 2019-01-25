2019-01-25T11:41:16+03:00
Общество
КП Беларусь

В Брестском университете ночью горел кабинет, сработала пожарная сигнализация

Сгорел компьютер и принтер, люди не пострадали
Наталья ПАРТОЛИНА
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Ночью в брестском университете загорелся один из кабинетов. Фото: МЧС.Ночью в брестском университете загорелся один из кабинетов. Фото: МЧС.
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В ночь на 25 января случился пожар в Брестском государственном университете имени А.С. Пушкина. Сигнал о возгорании поступил спасателям в 1.09 - сработала пожарная сигнализация.

Первые подразделения МЧС примчались к зданию университета уже через пять минут. Входная дверь была закрыта, сторож обходил помещение. Когда прибыли спасатели, он был на седьмом этаже - выяснял причину сработки сигнализации. Открытого горения не было.

Оказалось, что возгорание случилось в одном из кабинетов. Спасатели локализовали и ликвидировали пожар. Огонь уничтожил системный блок компьютера и принтер, повредил письменный стол и окно. Люди не пострадали. Необходимости приостанавливать учебный процесс на время ремонта кабинета нет.

Причина пожара пока не выяснена, сообщает пресс-служба МЧС.

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