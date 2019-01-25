2019-01-25T12:28:03+03:00
Общество
КП Беларусь

Голый с проспекта Победителей: «Я хотел соединиться с Богом!»

Мужчина бродил обнаженным по улице, потом попал под машину и убежал
Наталья ПАРТОЛИНА
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Обнаженный мужчина воздевал руки к небу - он хотел "соединиться с Богом". Фото: кадр из видео.Обнаженный мужчина воздевал руки к небу - он хотел "соединиться с Богом". Фото: кадр из видео.
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55-летний мужчина бегал нагишом по проспекту Победителей в Минске. 23 января он бродил возле торгового центра «Замок», периодически воздевая руки к небу и наклоняясь. Странного человека засняли на видео, ролик выложили в сеть. Через некоторое время автор видео его удалил. Как рассказали очевидцы, голый человек угодил под автомобиль, а потом сбежал с места происшествия.

В столичной милиции подтвердили: действительно, обнаженный мужчина попал в ДТП. Около 17.18 он пытался перейти дорогу вне перехода, и его сбил легковой автомобиль. Мужчина сбежал с места аварии. Милиционеры, которые прибыли после сообщения о том, что голый человек нарушает общественный порядок около ТЦ, нашли его и задержали. На теле мужчины были ссадины и синяки. Он объяснил свое поведение тем, что пытался «соединиться с Богом».

- Мужчину доставили в больницу для постановки диагноза. Проводится проверка, его действиям будет дана правовая оценка, - рассказали в ОИОС ГУВД Мингорисполкома.

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