2019-01-25T12:29:24+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Минчанин наладил сбыт контрафактной стеклоомывающей жидкости

Продукцию у мужчины изъяли
Евгения ПОПКО
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Мужчине грозит крупный штрафМужчине грозит крупный штрафФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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В Минске в складском помещении обнаружили более 8300 литров стеклоомывающей жидкости без необходимых документов. Нарушитель - 33-летний предприниматель. Общий объем стеклоомывающей жидкости составил 8325 литров, общая стоимость - более 8300 белорусских рублей, сообщает ГУВД Мингорисполкома. Продукцию изъяли, по данному факту проводится проверка. Мужчина может быть привлечен к административной ответственности по ст. 23.67 КоАП РБ («Нарушение запрета органов государственного надзора за соблюдением технических регламентов или органа государственного метрологического надзора»). Ему грозит штраф.

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