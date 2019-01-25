Минчанин наладил сбыт контрафактной стеклоомывающей жидкости

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В Минске в складском помещении обнаружили более 8300 литров стеклоомывающей жидкости без необходимых документов. Нарушитель - 33-летний предприниматель. Общий объем стеклоомывающей жидкости составил 8325 литров, общая стоимость - более 8300 белорусских рублей, сообщает ГУВД Мингорисполкома. Продукцию изъяли, по данному факту проводится проверка. Мужчина может быть привлечен к административной ответственности по ст. 23.67 КоАП РБ («Нарушение запрета органов государственного надзора за соблюдением технических регламентов или органа государственного метрологического надзора»). Ему грозит штраф.