Лукашенко об ученых: «У вас самая тяжелая профессия»

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Александр Лукашенко вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора научным и научно-педагогическим работникам.

- Ваш извечный тезис - наука интернациональна. И вам, белорусским ученым, как и всему мировому научному сообществу, предстоит еще немало сделать, чтобы ответить на беспрецедентные по сложности и многомерности современные вызовы, - цитирует президента belta.by.

Глава государства признался, что у него особое отношение к встречам с учеными.

- Сегодня передо мной только частичка тех героических, трудолюбивых людей. У вас самая тяжелая профессия, я не устаю об этом везде говорить. То, что вы решились на эту работу, уже заслуживает одобрения, - считает президент.

Александр Лукашенко сказал, что «сегодня нам особенно нужны знания и опыт уже известных, титулованных ученых, энергия и амбиции молодых, подающих надежды исследователей, готовых не только покорять неизведанные силы природы, но и противостоять вместе с государством сложнейшим политическим и экономическим вызовам».

- От вас ждем инновационных проектов и технологий в области атомной энергетики, освоения космического пространства, цифровизации, в отраслях экономики, медицины, образования, в сферах социологии, экологии и геологии, - сказал Александр Лукашенко.