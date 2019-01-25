В Минске пенсионерка похитила сумку с 3 тысячами рублей

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Разыскивается женщина, которая 22 декабря прошлого года около 12.50, находясь в столичном магазине по проспекту Независимости, присвоила себе оставленную без присмотра сумку, в которой находилась крупная сумма денег - 3 тысячи рублей, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Если вы узнали женщину на фото, пожалуйста, позвоните в милицию. Фото: guvd.gov.by

Женщине на вид 60 - 65 лет, рост около 165 см. Она была одета в длинное серое пальто и черные штаны.

Если вы знаете женщину, позвоните, пожалуйста, по телефонам: (029) 124-47-93, (017) 239-67-90, (017) 292-02-02 или 102.