2019-01-25T13:56:11+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко о коррупции в медицине: «Прощения врачам здесь не будет»

Президент Беларуси сказал, что не будет закрывать глаза на «те безобразия, которые творятся в здравоохранении»
Евгения ПОПКО
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Лукашенко: "Это не дело, когда на святом деле люди набивают карманы, закупая неизвестно как лекарственные препараты, увеличивая на четверть или на треть их стоимость"Лукашенко: "Это не дело, когда на святом деле люди набивают карманы, закупая неизвестно как лекарственные препараты, увеличивая на четверть или на треть их стоимость"Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Сегодня Александр Лукашенко вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора научным и научно-педагогическим работникам. На этой встрече он высказался о коррупции в медицине.

- Вы не только ученый, но и большой начальник. Что происходит в Минздраве? Вы в курсе дела? Сколько пересажали начальников и так называемых продвинутых, талантливых организаторов, главных врачей я имею в виду, ортопедов и прочих, - поинтересовался глава государства у доктора медицинских наук, доцента, председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Людмилы Макариной-Кибак. По ее словам, такое больше не повторится, уже пересмотрены подходы к закупке оборудования, поведению врачей.

- Вы прежде всего комиссию свою поверните в парламенте именно на это направление. Нам это очень важно. Это не дело, когда на святом деле люди набивают карманы, закупая неизвестно как лекарственные препараты, увеличивая на четверть или на треть их стоимость. И медицинское оборудование. Вы знаете, о чем идет речь, да и все наше общество знает. Прощения врачам здесь не будет. Забудьте о своей корпоративности. Я не тот президент, который будет кланяться вам потому, что вы врачи, и закрывать глаза на те безобразия, которые творятся в здравоохранении, - цитирует президента belta.by.

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