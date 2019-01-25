Лукашенко: «У нас есть человек, который может глянуть в ухо и сказать, что делать?»

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Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с научными и научно-педагогическими работниками пошутил про возможную тугоухость некоторых руководителей, сообщает belta.by.

- У нас есть человек, который может глянуть в ухо и сказать, что делать? (...) - поинтересовался Лукашенко у доктора медицинских наук, доцента Людмилы Макариной-Кибак. Ученая степень доктора ей присуждена за разработку эффективной технологии оказания медпомощи пациентам с хроническим гнойным средним отитом и создание системы оказания оториноларингологической помощи этим пациентам на различных уровнях. - Не волнуйтесь. Я нормально слышу. Просто меня интересует, есть ли в этой сфере светилы такие, чтобы наши люди не ехали за границу и не обращались за медицинской помощью в этой части, - отметил Александр Лукашенко.

- Есть такие светилы. И к нам приезжают, - заверила доктор медицинских наук.

- Хорошо. Приеду к тебе. Мои уши, одно и второе, посмотришь. Тем более что я ни разу не исследовался в этой части, а это очень полезно. А потом всех начальников исследуем, потому что не все нормально слышат, когда им распоряжения отдаешь, доводишь какие-то задачи. Поэтому это очень важная сфера для нас, начальников.