Лукашенко рассказал о своем электромотоцикле

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Президент Беларуси требует активнее внедрять в нашей стране электротранспорт и расширять сферу использования электрической энергии. Он также упомянул, что скоро начнет работу атомная электростанция.

- Давайте мы обеспечим собственное население - создадим энергоэффективные бытовые плиты и приборы, и цены чтобы были подъемные. Хотя бы на уровне природного газа для населения. Вместо солярки и бензина заменим на электромобили. И такая была поставлена задача Академии наук (…), - цитирует президента belta.by. - Вы в этом году выполните эту задачу, начиная от электровелосипедов и заканчивая трактором, МАЗом на электрической тяге? Чтобы свое было.

Президент также рассказал, что он ездит на электромотоцикле, правда, пока в основном из китайских комплектующих:

- То, что вы из Китая привезли, сделали там электромотоцикл и мне привезли для испытаний, это хорошо. Постоянно перемещаюсь, где только можно, на этом электрическом мотоцикле. Штука прекрасная. Но это китайское, кроме рамы, которую вы там сварили. А нам надо свое. Прежде всего, батарея.