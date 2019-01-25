2019-01-25T15:19:03+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко: «Уже продвинутые страны отказываются от пластика»

Президент поручил убрать пластиковые бутылки и тару на первом этапе и заменить их стеклом
Евгения ПОПКО
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Президент привел пример, что в ряде государств вся стеклотара в основном производится из вторичного сырья. Фото: БелТАПрезидент привел пример, что в ряде государств вся стеклотара в основном производится из вторичного сырья. Фото: БелТА
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Александр Лукашенко считает необходимым наладить в Беларуси эффективную систему переработки отходов и выработки вторсырья. Об этом он заявил на встрече с научными и научно-педагогическими работниками, сообщает belta.by.

По словам президента, это очень важная проблема для Беларуси. Он привел пример, что в ряде государств вся стеклотара в основном производится из вторичного сырья.

- А у нас? Мы, видите ли, богатые. Мы просто расхлябанные и "разбэшчаныя", как говорят в Беларуси (…), - сказал Александр Лукашенко. - Отходы, макулатура, металлические изделия разного рода, особенно пластик, - это надо все собирать. Везде должен быть порядок.

Президент упомянул проведенное в России исследование, что большинство смертей в своей основе связаны с некачественным питанием.

- Уже продвинутые страны, которые болеют за своих граждан, отказываются от пластика. Я недавно поручил убрать пластиковые бутылки и тару на первом этапе и заменить стеклом. Тем более что у нас развита эта сфера промышленности. Это немедленно нужно реализовывать.

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