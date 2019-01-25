Под Новосибирском колесо самосвала БелАЗа убило двух человек

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Трагедия произошла в России в Новосибирской области 24 января в 12.34 на промплощадке разреза «Восточный»: при замене колеса грузового автомобиля БелАЗ произошел взрыв.

Как сообщает администрация Искитимского района, в результате взрыва колеса погиб человек. Второй сотрудник предприятия находился рядом и получил серьезные травмы. Его доставили в реанимацию, но спасти ему жизнь врачи не смогли. Что стало причиной ЧП, выясняют оперативные службы.

Фото: tayga.info

Напомним, Белорусский автомобильный завод (БелАЗ) - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях промышленности.

Взрыв колеса на Белазе.