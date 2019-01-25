КП Беларусь
В Гродно водитель БМВ сбил 9-летнего школьника
Мальчик переходил дорогу по зебре
Мальчик, на которого наехал водитель "БМВ", получил закрытый перелом локтя и ушибы. Фото: gaigrodno.by
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Сегодня, 25 января, утром на улице Калиновского в Гродно 40-летний водитель БМВ наехал на переходившего дорогу по нерегулируемому переходу 9-летнего школьника. Мальчику диагностировали закрытый перелом локтя и ушибы. Его доставили в больницу. Его жизни ничего не угрожает, сообщает Госавтоинспекция Гродненской области.
По словам водителя, школьника он увидел в последний момент, поэтому избежать наезда не удалось. К слову, мальчик просил водителя отпустить его в школу, но мужчина вызвал «скорую» и ГАИ.