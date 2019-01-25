Минчанин пытался смыть наркотики в унитаз, но так и не избавился от них

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Задержаны двое очередных закладчиков. Молодые люди снимали жилье в Минске, а закладки с наркотиком делали в столице и Минском районе.

Один из закладчиков – 24-летний парень, экспедитор одного из магазинов, сообщает УВД Минского облисполкома. Он решил распространять наркотики, чтобы получить дополнительный доход. Закладки он делал на территории лесопарковой зоны Заводского района Минска и территории Минского района. В одном из устроенных им тайников оперативники изъяли сверток с альфа-PVP массой более 20 грамм. Были обнаружены еще порядка тридцати тайников с разовыми дозами наркотика. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 328 УК РБ (Незаконный оборот наркотиков с целью сбыта). Молодому человеку грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Второй закладчик – 25-летний неработающий минчанин, ранее судимый за уклонение от призыва на воинскую службу. В его съемной квартире было обнаружено и изъято более 45 грамм гашиша и 5 грамм альфа-PVP. Закладчика задержали на съёмной квартире, причем при интересных обстоятельствах. Так, стражи порядка приняли решение задерживать парня в момент выхода из квартиры. Но в то утро из квартиры вышла первой его девушка. Выйдя в тамбур, она заметила бойцов СОБРа, о чем успела крикнуть своему молодому человеку. Парень выбросил в унитаз несколько пакетиков наркотика, приготовленных к закладке. Но из-за того, что сливной бочок унитаза протекал и вода была перекрыта, смыть наркотики у него не получилось. К слову, свертки с наркотиками были обнаружены ещё в нескольких местах в квартире.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 УК РБ (Хранение наркотиков), но с учетом того, что оперативники обнаружили и закладки, которые сделал подозреваемый, уголовное дело будет переквалифицировано на третью часть статьи (Незаконный оборот наркотиков с целью сбыта).