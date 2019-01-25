2019-01-25T22:06:33+03:00
Спорт
КП Беларусь

Софья Самодурова выиграла золото в женском катании, Загитова вторая

На «Минск-Арене» завершились выступления в произвольной программе в девушек-одиночниц на чемпионате Европы по фигурному катанию
Владимир КРИУЛИН
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Алина Загитова лидировала после короткой программы.Алина Загитова лидировала после короткой программы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Борьба за медали ожидалась между россиянками Алиной Загитовой и Софьей Самодуровой. Они показали наилучшее исполнение в короткой программе. Положение лидеров было таково:

1. Алина Загитова (Россия) – 75,00

2. Софья Самодурова (Россия) – 72,88

3. Алексия Паганини (Швейцария) – 65,64

4. Вивека Линдфорс (Финляндия) – 65,61

5. Николь Райичова (Словакия) – 64,08.

И произвольная программа стала остросюжетной. Олимпийская чемпионка и чемпионка Европы прошлого года Загитова допустила несколько технических неточностей (упала при одном из каскадов, напортачила на лутце).

После нее на лед выходили еще две фигуристки. Алина после своего выступления еще сохраняла за собой первое место. Но вышедшая после нее Софья Самодурова практически безупречно выполнила свою программу. Она была проще, чем у Загитовой, но гораздо более точной в техническом исполнении. После финального аккорда Софья победно вскинула руки, понимая, что золотая медаль практически у нее в кармане. А мгновение спустя, видимо, осознав, что произошло, расплакалась… Ее тренер Алексей Мишин как полководец шел в Kiss&Cry Room, чтобы трогательно приветствовать свою подопечную.

Вышедшая следом Алексия Паганини не смогла ворваться на пьедестал. В итоге Софья Самодурова выиграла золото на своем первом чемпионате Европы.

1. Софья Самодурова (Россия) - 213, 84.

2. Алина Загитова (Россия) – 198, 34.

3. Вивека Линдфорс (Финляндия) – 194, 40.

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