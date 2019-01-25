2019-01-25T18:03:03+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода в выходные: снег, ночью до -14

В понедельник при прояснениях может похолодать до -20
Евгения ПОПКО
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В середине дня в субботу прогнозируется от -4 до -10.В середине дня в субботу прогнозируется от -4 до -10.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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В субботу, 26 января, на большей части страны выпадет снег, ночью закружит слабая метель. Местами на дорогах гололедица. Столбик термометра покажет ночью от -8 до -14, а в середине дня – от -4 до -10.

В воскресенье, 27 января, ночью на большей части страны, а днем местами по стране пройдет кратковременный снег, сообщает pogoda.by. На отдельных участках дорог гололедица. Днем ожидается от -4 до -11.

В понедельник, 28 января, ночью местами по стране, а днем на большей части страны ожидается кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью температура опустится до -15, а при прояснениях до -20, по юго-западу до -9. Максимальная температура днем ожидается от -1 до -8, а местами до -10.

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