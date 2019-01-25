Минчанина, который пропал 17 лет назад, нашли в Украине

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Во время оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий милиция установила, что в 2001 году на имя Шулинского Дмитрия Леонидовича был приобретен билет до Днепропетровска. Так как в то время не имелось баз пересечения границ, установить выезжал ли мужчина за пределы Беларуси, не было возможным. Информация о розыске человека была также передана в ПСО «Ангел».

В 2017 году было установлено, что Шулинский в Украине не регистрировался, не привлекался к ответственности, на учетах не состоял. Однако проведение мероприятий по розыску продолжились.

Осенью 2018 года на связь с представителем ПСО «Ангел» вышла девушка из города Днепр, которая в социальных сетях увидела информацию о розыске ее знакомого, сообщили в ОИОС ГУВД Мингорисполкома. Она рассказала, что общалась с Дмитрием в 2004-2008 годах на территории Украины. Она рассказала, что он работал на стройках, жил у знакомых. Информацию передали сотрудникам Центрального РУВД Минска. Оперативники связались с коллегами из Днепра. Те, в свою очередь, повторно организовали проверку: официальных сведений по-прежнему не было. Но достоверно зная и имея зацепку, что белорус все-таки может быть в их городе, правоохранители распространили розыскную ориентировку в СМИ.

Дмитрий связался с милиционерами и рассказал, что в 2001 году выехал к знакомому на территорию Украины, нашел там работу и решил остаться. О принятом решении никому из родственников и знакомых не посчитал нужным сообщить. Мужчина не хотел, чтобы его искали.