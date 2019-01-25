В гродненском кафе по залу бегала крыса

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Инцидент произошел 18 января. Крыса пробегала под столиками, ее заметили посетители заведения. Видео набрало больше 100 комментариев и почти полторы тысячи просмотров. Его выложила в интернет инстаблогер Анастасия Яроцкая, пишет сайт hrodna.life.

– Говорят, что крысами не удивишь? Лично у меня был шок! Как счас развидеть?! Кстати, при обращении к официанту, что у вас тут крыса бегает, человеку сказали мол и что, я счас ее ловить буду?, – написала блогер в инстаграме.

Фото с сайта hrodna.life

Администрация заведения незамедлительно отреагировала на опубликованный пост. Заместитель руководителя кафе Виталий Кашлей рассказал, что для них крыса в зале стала полной неожиданностью.

– Крайне неприятная ситуация. Все знают, что у нас подвальное помещение в очень старой постройке. Рядом канализация, которой порядка 100 лет. Специалисты у нас обрабатывают заведение ежемесячно и при этом у нас всегда приходит санстанция, в независимости от ситуации. Есть график со всеми подписями, и можем смело сказать, никогда эти моменты не упускаются. Сегодня мы оперативно вызвали специалистов, – сказал заместитель рувоводителя заведения.