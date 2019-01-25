2019-01-25T20:24:12+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На М10 пьяный бесправник врезался в легковушку на скорости 199 км/ч

Погибла пассажирка
Надежда СЕРГЕЕВА
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На М10 пьяный бесправник врезался в попутный автомобиль на скорости 199 км/чНа М10 пьяный бесправник врезался в попутный автомобиль на скорости 199 км/чФото: Павел МАРТИНЧИК
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ДТП произошло 25 января в 12:16 на 333-м километре автодороги М10 «гр. РФГомельКобрин».

Как рассказали в УВД Брестского облисполкома, житель Микашевичей 1979 года рождения, управляя автомобилем «Пежо 407», двигался со стороны Гомеля в направлении Кобрина. Недалеко от деревни Синкевичи Лунинецкого района при подъеме на мост через реку Лань не выбрал безопасную скорость движения и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Пежо 607» под управлением жителя Мозыря.

В результате аварии пассажирка автомобиля «Пежо 407», жительница Микашевичей 1955 года рождения, получила телесные повреждения, от которых скончалась при доставлении в больницу. Другие участники ДТП не пострадали.

Водитель автомобиля «Пежо 407» права управления транспортными средствами не имеет. Он четыре раза привлекался к административной ответственности: в 2009-м – за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, и три раза за нарушения ППД в качестве пешехода. Медицинское освидетельствование показало, что "гонщик" находился в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 УК Беларуси.

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