2019-01-25T20:48:18+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Драгдилера с шестью видами наркотика на $50 тысяч задержали в Минске

Он находился в межгосударственном розыске
Надежда СЕРГЕЕВА
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Драгдилера с шестью видами наркотика задержали в Минской области. Фото с сайта УВД Минского облисполкомаДрагдилера с шестью видами наркотика задержали в Минской области. Фото с сайта УВД Минского облисполкома
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В столицу фигурант прибыл с поддельным паспортом. В его «прайс-листе» были такие запрещенные вещества, как кокаин, мефедрон, кетамин, марки, MDMA и психотропные таблетки.

Сотрудники наркоконтроля владели информацией о том, что 28-летний россиянин причастен к сбыту наркотика как на территории нашей страны, так и в соседнем государстве. Операция по задержанию драгдилера проходила на территории Октябрьского района города Минска. Именно там, в съемной квартире, реализатор скрывался с поддельным паспортом и партией наркотика.

Установлено, что проживая в соседнем государстве, мужчина заинтересовался распространением наркотиков. Однако в скором времени попал в поле зрения сотрудников полиции. Пытаясь избежать наказания, «ускользнул» с поддельным паспортом в Минск, сообщила официальный представитель УВД Минского облисполкома Надежда Ерашова.

Через мессенджеры торговец списывался с поставщиком наркотика и, получая координаты тайников, забирал товар. Передавал дурман потребителям путем закладок. Личный контакт, как с поставщиками, так и с потенциальными покупателями полностью отсутствовал.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК Беларуси.

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