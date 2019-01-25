Из-за непогоды «Аэрофлот» отменил несколько рейсов между Москвой и Минском Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменения в расписание внесены на 26 и 27 января

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В связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Шереметьево "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов 26 и 27 января, сообщается на сайте авиакомпании.

В субботу, 26 января, отменены рейсы SU1843 Минск-Шереметьево и SU1832 Шереметьево-Минск, в воскресенье 27 января – рейсы SU1842 Шереметьево-Минск и SU1843 Минск-Шереметьево.

Всего в выходные авиакомпания отменила более сотни рейсов, у еще большего количества рейсов перенесено время отправления.