Рыбацкая удача: гомельчанин поймал 9-килограммовую щуку напротив своего дома

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В пятницу гомельчанин Антон Гельбрактос не зря провел утро на морозе. Он вышел порыбачить на реку Сож в городской черте, в Советском районе, - прямо напротив своего дома - и вытащил щуку весом 9 кило!

- С утра часа три просидел - и тут такое! Ловил на жерлицу. Этой зимой попадались щуки, в основном, килограмма по три, и то при оттепелях, ведь щука в морозы неактивна. Улов пойдет на котлеты, потому что щуки весом свыше 5 кг жесткие. Добавим в фарш сало, панировочные сухари… Как раз будет блюдо к праздничному столу - дочери завтра исполняется два годика! - рассказал Антон «Комсомолке».

Гомельчанин работает дальнобойщиком, а рыбалкой увлекается с шести лет: в свободное время - и зимой, и летом - он на реке. Мы уже рассказывали, как Антон поймал на Днепре под Лоевом 56-килограммового сома >