2019-01-26T11:13:33+03:00
Экономика
КП Беларусь

Кредитование госпрограмм в Беларуси сокращают на 35,5%

Ситуация на рынке розничного кредитования вызывает обеспокоенность
Ольга ИВАШЕНКО
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Кредитование госпрограмм в Беларуси сокращают на 35,5%Кредитование госпрограмм в Беларуси сокращают на 35,5%Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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В 2019 году госпрограммы аккредитуют всего на 800 миллионов рублей. Об этом в своем докладе 24 января на расширенном заседании правления регулятора, где рассматривались итоги работы в 2018 году и задачи на 2019 год, сообщил зампред правления Нацбанка Сергей Калечиц.

Как он сообщил, сокращению директивного кредитования экономики банкам поспособствовало внедрение механизмов финансирования строительства жилья с господдержкой. То есть банки предоставляют кредиты на рыночных условиях, а субсидии государства получают граждане.

- Быстрый рост потребительского кредитования в Беларуси потенциально может стать источником системного финансового риска, если данная тенденция сохранится. С другой стороны процентные платежи за кредиты относительно доходов населения сохраняются на приемлемом уровне,- цитирует Калечица belta.by.

Замглавы Нацбанка напомнил, что в Беларуси уже 8 месяцев действует показатель долговой нагрузки. Это мера, которая призвана ограничить риски, обусловленные потребительским кредитованием.

- За период действия меры произошло замедление динамики потребительского кредитования. Вместе с тем, темпы роста потребительского кредитования все еще на высоком уровне и утверждать об устойчивой тенденции замедления их роста преждевременно, - отметил замглавы Нацбанка.

Соотношение размера ежемесячного платежа по кредитным операциям к размеру среднемесячного дохода кредитополучателя не должно превышать 40%. Такое предельное значение соответствует международной практике.

Напомним, снижение директивного кредитования экономики мы наблюдали и в 2018 году. По состоянию на 1 декабря 2018 года удельный вес задолженности по кредитам, выданным в рамках госпрограмм, составил 31,2%.

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