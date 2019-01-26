2019-01-26T11:13:06+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Могилеве живодеры убили и повесили щенка

Труп собаки три дня висит на людном месте. Люди его фотографируют, но в милицию никто так и не позвонил
Ольга ИВАШЕНКО
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В Могилеве живодеры убили и повесили щенка.В Могилеве живодеры убили и повесили щенка.
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Прохожие три дня ходили мимо трупа повешенной собаки в районе улицы Кутепова в микрорайоне Броды в Могилеве. Фото убитого животного быстро разлетелась по соцсетям. Оттуда мы и узнали о произошедшем. Местные могилевчане говорят, что собака молодая. И что в петле она висит с 22 января. Возможно, метис немецкой овчарки.

Поразительно. Живодеры жестоко расправились с животным, а люди, проходящие мимо повешенного пса, так и не позвонили в милицию.

Труп собаки три дня висит на людном месте. Люди его фотографируют, но в милицию никто так и не позвонил. Фото: соцсети

Труп собаки три дня висит на людном месте. Люди его фотографируют, но в милицию никто так и не позвонил. Фото: соцсети

Напомним, за жестокое обращение с животными в Беларуси введена уголовная ответственность.

Согласно статье 339 ч.1 УК РБ, жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье, совершенное из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений либо в присутствии заведомо малолетнего, - наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, или арестом. То же действие, совершенное повторно либо группой лиц, - наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до одного года, или лишением свободы на тот же срок.

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