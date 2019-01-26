2019-01-26T11:12:39+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Мужчина тушил свой Opel и получил ожоги

С огнем справился сам, до приезда МЧС, но теперь сам в больнице
Ольга ИВАШЕНКО
Поделиться:
Мужчина тушил свой Opel и получил ожоги.Мужчина тушил свой Opel и получил ожоги.
Изменить размер текста:

История случилась в Лиде, в пятницу, примерно в 10 часов вечера. Машина вспыхнула прямо в гараже. Владелец машины в этот момент находился рядом и бросился тут же тушить свой Opel Astra 2006 года выпуска. И у него это даже получилось, вот, правда, пострадал еще и сам мужчина. Получил ожоги обеих кистей рук и бедер 2-3 степени. Сейчас он в больнице. По предварительной версии МЧС, причиной пожара могло стать короткое замыкание в передней правой фаре.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Могилеве живодеры убили и повесили щенка
Кредитование госпрограмм в Беларуси сокращают на 35,5%
Софья Самодурова выиграла золото в женском катании, Загитова вторая
Из-за непогоды «Аэрофлот» отменил несколько рейсов между Москвой и Минском
Рыбацкая удача: гомельчанин поймал 9-килограммовую щуку напротив своего дома
Драгдилера с шестью видами наркотика на $50 тысяч задержали в Минске
На М10 пьяный бесправник врезался в легковушку на скорости 199 км/ч
В гродненском кафе по залу бегала крыса
Минчанина, который пропал 17 лет назад, нашли в Украине
Погода в выходные: снег, ночью до -14
Минчанин пытался смыть наркотики в унитаз, но так и не избавился от них
В Гродно водитель БМВ сбил 9-летнего школьника
Под Новосибирском колесо самосвала БелАЗа убило двух человек
Лукашенко: «Уже продвинутые страны отказываются от пластика»
Лукашенко рассказал о своем электромотоцикле
Лукашенко: «У нас есть человек, который может глянуть в ухо и сказать, что делать?»
Лукашенко о коррупции в медицине: «Прощения врачам здесь не будет»
В Минске пенсионерка похитила сумку с 3 тысячами рублей
Лукашенко об ученых: «У вас самая тяжелая профессия»
Минчанин наладил сбыт контрафактной стеклоомывающей жидкости
Голый с проспекта Победителей: «Я хотел соединиться с Богом!»
В Брестском университете ночью горел кабинет, сработала пожарная сигнализация