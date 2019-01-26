Мужчина тушил свой Opel и получил ожоги

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История случилась в Лиде, в пятницу, примерно в 10 часов вечера. Машина вспыхнула прямо в гараже. Владелец машины в этот момент находился рядом и бросился тут же тушить свой Opel Astra 2006 года выпуска. И у него это даже получилось, вот, правда, пострадал еще и сам мужчина. Получил ожоги обеих кистей рук и бедер 2-3 степени. Сейчас он в больнице. По предварительной версии МЧС, причиной пожара могло стать короткое замыкание в передней правой фаре.