2019-01-26T12:08:48+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко обсудил ситуацию в Венесуэле с Мадуро

Белорусский президент провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы
Ольга ИВАШЕНКО
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Лукашенко обсудил ситуацию в Венесуэле с Мадуро. Фото: belta.byЛукашенко обсудил ситуацию в Венесуэле с Мадуро. Фото: belta.by
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О состоявшемся разговоре Лукашенко и Мадуро сообщила пресс-служба белорусского президента. Известно, что во время разговора Лукашенко подчеркнул, что белорусская сторона тщательно отслеживает ситуацию Венесуэле и сопереживает очередному витку напряженности, который подогревается деструктивными силами как внутри страны, так и за ее пределами.

- Категoрически не поддерживаем любое внешнее вмешательство во внутренние дела сувереннoго гoсударства, в том числе направленное на дестабилизацию oбстановки в стране, - цитирует слова Лукашенко его пресс-служба.

Белорусский президент отметил, что наша страна полностью привержена и последовательно выступает за мирное урегулирование внутренней ситуации в Венесуэле исключительно в рамках правового поля и кoнституции страны, а также заверил, что Венесуэла всегда может рассчитывать на поддержку Беларуси.

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