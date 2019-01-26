КП Беларусь
Маршрутка Пинск-Минск вылетела в кювет и перевернулась
Водитель пытался избежать лобового столкновения
Маршрутка Пинск-Минск вылетела в кювет и перевернулась. Фото: соцсети
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Авария произошла между Пинском и Ивацевичами. По рассказам пассажиров автобуса и очевидцев ДТП (люди активно комментируют произошедшее в соцсетях – ред.), водитель микроавтобуса пытался избежать катастрофы. На встречную полосу выехало другое авто, и если бы водитель микроавтобуса не сманеврировал на обочину, лобового столкновения было бы не избежать. В результате резкого маневра маршрутка съехала с трассы и упала на бок. Опять же, судя по комментариям из соцсетей, все живы. Повезло.
Сегодня синоптики обещают сложные погодные условия: снегопады, гололедицу и морозы. Будьте осторожны на дорогах.