Белоруса, который пропал 17 лет назад, нашли в Украине

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Дмитрия Шулинского искали 17 лет. И нашли. Помогли оперативники, поисково-спасательный отряд «Ангел» и неравнодушные люди. Единственное, что удалось выяснить за годы поиска, это то, что в 2001 году на его имя был куплен билет в Днепропетровск (Днепр), и что он был в Украине. Также известно, что он нигде не регистрировался, не стоял на учете и не привлекался.

В конце 2018 года в «Ангел» обратилась женщина, которая узнала разыскиваемого. Она рассказала, что общалась с Дмитрием в 2004-2008 годах. Так же она сообщила, что это время он был строителем и ютился у знакомых. После ориентировки в Днепре Дмитрий сам вышел на связь. Свое молчание на протяжение 17 лет он пояснил тем, что не хотел общаться с бывшими родными.