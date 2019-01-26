С 1 февраля в Беларуси увеличится бюджет прожиточного минимума и пособия

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Напомним, бюджет прожиточного минимума (БПМ) - это минимальная сумма, необходимая человеку для удовлетворения своих потребностей и поддержания определенного уровня жизни. Пожить на широкую ногу на эти деньги не получится, но чтобы выжить их, якобы, должно хватить. В частности, на то, чтобы купить минимальный набор продуктов и приобрести непродовольственные товары и услуги в размере 77% от первой части. Для студентов это одна сумма, для пенсионеров - другая, для трудоспособных граждан - третья.

Ранее БПМ составлял 213,67 рубля, с 1 ноября стал 214,21 рубля, а с 1 февраля станет уже 216,9 рубля и не изменится до мая. Вместе с этой суммой увеличились и привязанные к ней размеры многих социальных выплат. Так, единовременное пособие на первого ребенка станет вырастет до 2 169 рублей, на второго и последующих – до 3, 036 рублей. Пособия по уходу за детьми тоже поднимутся (362,46 руб. на первого; 414,24- на второго и последующий; 466,02 – на ребенка с инвалидностью), передает belta.by.