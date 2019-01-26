В столице уже двое суток ищут пропавшую без вести 21-летнюю Веронику Вороненок

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На вид пропавшей - 20-22 года, рост - 165 см. Девушка астенического сложения, с темно-русыми волосами длиной около 30 см. Вероника Вороненок пропала 24 января, с тех пор о ней ничего не известно, информируют в ГУВД Минска.

Отличительные особенности разыскиваемой: картавость, сутулость, небольшой астигматизм (косоглазие). В день исчезновения на ней были бежевая длинная куртка с капюшоном, серые спортивные трико, зимние кроссовки цвета хаки. Всех, кто может предоставить любую информацию о местонахождении пропавшей просьба звонить по телефонам: (8017) 222-04-42, (8029) 239-64-71 или 102.