Хавьер Фернандес в седьмой раз стал чемпионом Европы и повторил рекорд Плющенко

В Минске Хавьер Фернандес в седьмой раз стал чемпионом Европы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Михаил Коляда после короткой программы лидировал с большим отрывом, но в произвольной несколько раз упал

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У мужчин борьба за медали ожидалась между испанцем Фернандесом и россиянами Колядой и Самариным. Причем, испанец после короткой программы был третьим. Но свою программу он откатал безупречно. А россияне допустили помарки. Причем, Коляда несколько раз упал и, похоже, травмировал левую руку.

В итоге Фернандес в седьмой раз подряд выиграл золото чемпионата Европы и сравнялся по этому показателю с Евгением Плющенко. Для Хави это последний турнир на так называемом любительском уровне.

Третье место занял итальянец Маттео Риццо (произвольная программа была под музыку Queen), и после него выступали еще 13 фигуристов!

Мужчины. Итоговое положение

1. Хавьер Фернандес (Испания) – 271,59

2. Александр Самарин (Россия) – 269,84

3. Маттео Риццо (Италия) – 247,08

4. Кевин Аймо (Франция) – 246,34

5. Михаил Коляда (Россия) – 240,87.

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