КП Беларусь
27 января будет морозно, снежно и скользко
В воскресенье – до 7-14 мороза ночью и до минус 4-11 днем
27 января будет морозно, снежно и скользко.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Ночью по всей стране, а днем местами ожидается кратковременный снег. На отдельных участках дорог - гололедица, - прогнозируют в Белгидромете.
В столице ночью до 13 мороза, днем - до 9 градусов мороза с неустойчивым умеренным ветром.
Теплее всего завтра будет в Бресте – там днем только 4-6 градусов мороза. Похожая картина в Гомеле и Гродно- 5-7 ниже нуля. В Витебске и Могилеве традиционно холоднее: до 8-11 с минусом.